Casque VR : séance surprise autour des voyages Bibliothèque Maurepas Rennes
Casque VR : séance surprise autour des voyages Bibliothèque Maurepas Rennes mercredi 11 février 2026.
Casque VR : séance surprise autour des voyages Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 11 février, 15h00 Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Un atelier pour découvrir ou redécouvrir le casque de réalité virtuelle, autour de jeux qui font voyager à travers le monde.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-11T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-11T18:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38