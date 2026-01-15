Casque VR : séance surprise autour des voyages Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 11 février, 15h00 dans la limite des places disponibles

Un atelier pour découvrir ou redécouvrir le casque de réalité virtuelle, autour de jeux qui font voyager à travers le monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T18:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

