CASSAGNE EN FÊTE Cassagne
vendredi 17 juillet 2026 · Cassagne
Informations pratiques
Cassagne
CASSAGNE EN FÊTE
Cassagne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Rejoignez le comité des fêtes pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la musique, des animations et de la bonne humeur !
Vendredi 17
20h Apéritif
21h Mounjetade animée par Greg
Au menu salade gasconne, cassoulet, fromage des Bessous, dessert et café.
Tarifs adultes 20 € / enfants -10 ans 10 €.
Pensez à apporter vos couverts !
23h Soirée DJ avec Magnus Lopez
Samedi 18
14h Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous !
Venez partager un moment convivial dans la bonne humeur tout au long de l’après-midi.
23h Grande soirée avec Météorite
Dimanche 19
12h Apéritif + Food truck de Nona
14h Concours de pétanque en doublette
18h Spectacle de stunt figures spectaculaires et sensations garanties !
20h Apéritif
21h Porcelet à la broche et tiramisu by Ju and Jum’s
Tarifs adultes 18 € / enfants -10 ans 8 €.
Pensez à apporter vos couverts ! .
Cassagne 31260 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Join the festival committee for a weekend filled with fun, music, entertainment, and good cheer!
L’événement CASSAGNE EN FÊTE Cassagne a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE