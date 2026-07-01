Informations pratiques

Cassagne

CASSAGNE EN FÊTE

Cassagne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Rejoignez le comité des fêtes pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la musique, des animations et de la bonne humeur !

Vendredi 17

20h Apéritif

21h Mounjetade animée par Greg

Au menu salade gasconne, cassoulet, fromage des Bessous, dessert et café.

Tarifs adultes 20 € / enfants -10 ans 10 €.

Pensez à apporter vos couverts !

23h Soirée DJ avec Magnus Lopez

Samedi 18

14h Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous !

Venez partager un moment convivial dans la bonne humeur tout au long de l’après-midi.

23h Grande soirée avec Météorite

Dimanche 19

12h Apéritif + Food truck de Nona

14h Concours de pétanque en doublette

18h Spectacle de stunt figures spectaculaires et sensations garanties !

20h Apéritif

21h Porcelet à la broche et tiramisu by Ju and Jum’s

Tarifs adultes 18 € / enfants -10 ans 8 €.

Pensez à apporter vos couverts ! .

Cassagne 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Join the festival committee for a weekend filled with fun, music, entertainment, and good cheer!

L’événement CASSAGNE EN FÊTE Cassagne a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE