Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

« Cassandre » – Association Culturelle Morcenaise

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-28 18:00:00

fin : 2027-02-28

Date(s) :

2027-02-28

Venez assister au récit théâtral de Mash Up Production à partir de 18h à la Salle du Maroc

Tarif guichet : 15€

Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€

Pack Duo : 20€

Moins de 18 ans : gratuit

Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR.

Venez assister au récit théâtral de Mash Up Production à partir de 18h à la Salle du Maroc

Tarif guichet : 15€

Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€

Pack Duo : 20€

Moins de 18 ans : gratuit

Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche. .

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88 culture@morcenxlanouvelle.fr

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English : « Cassandre » – Association Culturelle Morcenaise

Come see Mash Up Production’s theatrical performance starting at 6:00 p.m. at the Salle du Maroc

Box office price: 15?

Advance ticket price via HelloAsso or the Tourist Office: 13?

Duo Pack: 20?

Under 18: free

Find more information and ticket sales by scanning the QR code.

L’événement « Cassandre » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morcenx