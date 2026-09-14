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« Cassandre » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle

dimanche 28 février 2027 · Morcenx-la-Nouvelle

« Cassandre » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
dimanche 28 février 2027
Fin
dimanche 28 février 2027
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle du Maroc
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Morcenx-la-Nouvelle

« Cassandre » – Association Culturelle Morcenaise

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-28 18:00:00
fin : 2027-02-28

Date(s) :
2027-02-28

Venez assister au récit théâtral de Mash Up Production à partir de 18h à la Salle du Maroc
Tarif guichet : 15€
Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€
Pack Duo : 20€
Moins de 18 ans : gratuit
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR.
Venez assister au récit théâtral de Mash Up Production à partir de 18h à la Salle du Maroc
Tarif guichet : 15€
Tarif prévente HelloAsso ou Office de tourisme : 13€
Pack Duo : 20€
Moins de 18 ans : gratuit
Retrouvez plus d’informations ainsi que la billetterie en scannant le QR code présent sur l’affiche.   .

Salle du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 01 88  culture@morcenxlanouvelle.fr

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English : « Cassandre » – Association Culturelle Morcenaise

Come see Mash Up Production’s theatrical performance starting at 6:00 p.m. at the Salle du Maroc
Box office price: 15?
Advance ticket price via HelloAsso or the Tourist Office: 13?
Duo Pack: 20?
Under 18: free
Find more information and ticket sales by scanning the QR code.

L’événement « Cassandre » – Association Culturelle Morcenaise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morcenx

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