CASSANDRE(S) Couffoulens

CASSANDRE(S)

5 Route de Pomas Couffoulens Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

CASSANDRE(S) enquête théâtrale Dès 13 ans 55 min Cie 2.1

Dans le cadre de SCÈNES D’ENFANCE avec le soutien du Département de l’Aude.

Maudite par Apollon, Cassandre de Troie est porteuse d’une parole qui n’est entendue ou acceptée de personne.

De Homère jusqu’aux auteurs contemporains (Tiago Rodrigues et son Agamemnon en 20215) en passant par Henriette Suzanne Brés, Cassandre fait face à l’Histoire

en figure hantée par la transmission de la mémoire des vaincues. Résonnent alors

aujourd’hui les paroles des exilées, des déplacées, des femmes qui, en fuyant leur

pays, ont emporté une partie de leur histoire.

Cassandre(s), sous forme d’une enquête littéraire burlesque et décalée, va tenter

d’appréhender ce parcours fascinant d’une Cassandre ballottée au fil des siècles dans

la littérature, jusqu’à résonner avec nos tragédies humaines du 21ème siècle.

Texte et mise en scène Guillaume Buffard

Interprétation Guillaume Buffard & Jonathan Sansoz

Dramaturgie Éloïse Petitjean

Production Diffusion Sophie Roy

.

5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55 theatredanslesvignes@tdlv.net

English :

CASSANDRE(S) theatrical investigation From 13 years 55 min Cie 2.1

As part of SCÈNES D?ENFANCE with the support of the Département de l?Aude.

Cursed by Apollo, Cassandra of Troy is the bearer of a word that no one hears or accepts.

From Homer to contemporary authors (Tiago Rodrigues and his Agamemnon in 20215), not forgetting Henriette Suzanne Brés, Cassandra faces up to History as a figure haunted by the transmission of her story

as a figure haunted by the transmission of the memory of the vanquished. The words of

the words of the exiled, the displaced, the women who, in fleeing their country

who have taken a part of their history with them.

Cassandre(s), in the form of a burlesque and offbeat literary investigation, will attempt to

the fascinating story of a Cassandra who, over the centuries, has found her way into

to resonate with the human tragedies of the 21st century.

Written and directed by Guillaume Buffard

Performance Guillaume Buffard & Jonathan Sansoz

Dramaturgy Éloïse Petitjean

Production Diffusion Sophie Roy

German :

CASSANDRE(S) Theatralische Untersuchung Ab 13 J. 55 Min. Cie 2.1

Im Rahmen von SCÈNES D?ENFANCE mit der Unterstützung des Département de l’Aude.

Die von Apollon verfluchte Kassandra von Troja ist Trägerin eines Wortes, das von niemandem gehört oder akzeptiert wird.

Von Homer über Henriette Suzanne Brés bis hin zu zeitgenössischen Autoren (Tiago Rodrigues und sein Agamemnon 20215) stellt sich Kassandra der Geschichte

als eine Figur, die von der Weitergabe der Erinnerung der Besiegten geplagt wird. Und dann

heute die Worte der Exilierten, der Vertriebenen, der Frauen, die auf der Flucht aus ihrem Land

aus ihrem Land geflohen sind und einen Teil ihrer Geschichte mit sich genommen haben.

Kassandra(n), eine burleske und schräge literarische Untersuchung, wird versuchen

diese faszinierende Reise einer Kassandra, die im Laufe der Jahrhunderte in der Literatur hin und her geschoben wurde, zu ergründen

die Geschichte einer Kassandra, die durch die Literatur gewandert ist, bis hin zu unseren menschlichen Tragödien des 21.

Text und Regie Guillaume Buffard

Darsteller Guillaume Buffard & Jonathan Sansoz

Dramaturgie Éloïse Petitjean

Produktion Verbreitung Sophie Roy

Italiano :

CASSANDRE(S) inchiesta teatrale Da 13 anni 55 min Cie 2.1

Nell’ambito di SCÈNES D’ENFANCE con il sostegno del Dipartimento dell’Aude.

Maledetta da Apollo, Cassandra di Troia è portatrice di un messaggio che nessuno ascolta o accetta.

Da Omero agli autori contemporanei (Tiago Rodrigues e il suo Agamennone nel 20215), senza dimenticare Henriette Suzanne Brés, Cassandra affronta la Storia come una figura tormentata dalla trasmissione della sua eredità

come figura tormentata dalla trasmissione della memoria dei vinti. Le parole di

le parole degli esiliati, degli sfollati, delle donne che, fuggendo dal loro Paese

una parte della loro storia.

Cassandre, sotto forma di indagine letteraria burlesca e anticonformista, cercherà di

l’affascinante storia di Cassandra, che nel corso dei secoli si è intrecciata con la letteratura

di risuonare con le tragedie umane del XXI secolo.

Scritto e diretto da Guillaume Buffard

Interpretazione Guillaume Buffard & Jonathan Sansoz

Drammaturgia Éloïse Petitjean

Produzione Diffusione Sophie Roy

Espanol :

CASSANDRE(S) investigación teatral A partir de 13 años 55 min Cie 2.1

En el marco de SCÈNES D’ENFANCE con el apoyo del Département de l’Aude.

Maldita por Apolo, Casandra de Troya es portadora de un mensaje que nadie escucha ni acepta.

De Homero a los autores contemporáneos (Tiago Rodrigues y su Agamenón en 20215), sin olvidar a Henriette Suzanne Brés, Casandra se enfrenta a la Historia como una figura atormentada por la transmisión de su legado

como una figura atormentada por la transmisión de la memoria de los vencidos. Las palabras de

las palabras de los exiliados, de los desplazados, de las mujeres que, al huir de su país

una parte de su historia.

Cassandre(s), en forma de investigación literaria burlesca y atípica, intentará

la fascinante historia de Casandra, que se ha entretejido en la literatura a lo largo de los siglos

para que resuene con las tragedias humanas del siglo XXI.

Escrita y dirigida por Guillaume Buffard

Interpretación Guillaume Buffard & Jonathan Sansoz

Dramaturgia Éloïse Petitjean

Producción Difusión Sophie Roy

L’événement CASSANDRE(S) Couffoulens a été mis à jour le 2025-11-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme