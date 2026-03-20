Casse-croûte de Pâques

Route de la Pachère Gouts Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Pour ne pas attendre les fêtes des Gouts, le comités des fêtes vous invite à venir partager le casse-croûte de Pâques.

Pour les enfants de 2 à 10 ans, rendez vous à la salle des fêtes de gouts pour le départ de la chasse aux œufs qui vous conduira au lac où se déroulera le casse croûte.

Pour ne pas attendre les fêtes des Gouts, le comités des fêtes vous invite à venir partager le casse-croûte du week-end de Pâques.

Pour les enfants de 2 à 10 ans, rendez vous à la salle des fêtes de gouts pour le départ de la chasse aux œufs qui vous conduira au lac où se déroulera le casse croûte.

Menu Omelette aux asperges Chipolatas & Ventrêche/ Salade & Fromage Pastis Vin et café compris

Repli à la salle des fêtes en cas de pluie .

Route de la Pachère Gouts 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 70 15 18

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English : Casse-croûte de Pâques

So you don’t have to wait for the Fête des Gouts, the Comité des fêtes invites you to come and share an Easter snack.

For children aged 2 to 10, meet at the Salle des Fêtes in Gouts for the start of the egg hunt, which will take you to the lake where the snack will take place.

L’événement Casse-croûte de Pâques Gouts a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tartas