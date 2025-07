Casse-croûte de Quasimodo Place Charles de Gaulle Toul

Casse-croûte de Quasimodo

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 19:30:00

fin : 2025-07-31

2025-07-04 2025-08-01 2025-09-01

Le traditionnel casse-croûte entre les tours de la cathédrale ouvre ses portes pour une nouvelle année !

À la suite du guide, vous grimperez les nombreuses marches qui vous mèneront aux tables de la soirée, découvrirez la beauté de la ville vue de haut et entendrez une fabuleuse histoire locale.

Mets locaux et boissons de terroir concluront la soirée. Rires, partage et convivialité seront au menu !

Réservations obligatoires à la boutique de la cathédrale, à l’entrée du monument, ou par téléphone réservation possible à partir du 24 juin.

Dans la limite des places séances limitées à 15 personnes.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 6 ans ne sont pas acceptés. Il faut également être équipé de chaussures adaptées, maintenant la cheville (pas de talons ou de tongs) !Tout public

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 06 85 64

English :

The traditional snack bar between the cathedral towers opens its doors for a new year!

Following your guide, you’ll climb the many steps leading up to the evening’s tables, discover the beauty of the city from above and hear some fabulous local history.

Local dishes and drinks will round off the evening. Laughter, sharing and conviviality are all on the menu!

Reservations required at the cathedral gift store, at the entrance to the monument, or by telephone reservations possible from June 24.

Space permitting sessions limited to 15 people.

For safety reasons, children under 6 years of age are not admitted. You’ll also need suitable, ankle-friendly footwear (no heels or flip-flops)!

German :

Der traditionelle Imbiss zwischen den Türmen der Kathedrale öffnet seine Pforten für ein neues Jahr!

Auf den Spuren des Fremdenführers erklimmen Sie die vielen Stufen, die Sie zu den Tischen des Abends führen, entdecken die Schönheit der Stadt aus der Vogelperspektive und hören eine fabelhafte lokale Geschichte.

Lokale Gerichte und Getränke aus der Region werden den Abend beschließen. Lachen, Teilen und Geselligkeit werden auf der Speisekarte stehen!

Reservierungen sind erforderlich im Kathedralenladen, am Eingang der Kathedrale oder telefonisch Reservierungen sind ab dem 24. Juni möglich.

Im Rahmen der verfügbaren Plätze Sitzungen auf 15 Personen begrenzt.

Aus Sicherheitsgründen werden Kinder unter 6 Jahren nicht zugelassen. Sie müssen außerdem mit geeigneten, knöchelhohen Schuhen ausgestattet sein (keine Absätze oder Flip-Flops)!

Italiano :

Il tradizionale snack bar tra le torri della cattedrale apre le sue porte per un nuovo anno!

Seguendo la vostra guida, salirete i numerosi gradini che portano ai tavoli della serata, scoprendo la bellezza della città dall’alto e ascoltando la favolosa storia locale.

Piatti e bevande locali completeranno la serata. Risate, condivisione e convivialità saranno il menù!

Prenotazione obbligatoria presso il negozio della cattedrale, all’ingresso del monumento, o per telefono prenotazioni possibili dal 24 giugno.

Spazio permettendo, le sessioni sono limitate a 15 persone.

Per motivi di sicurezza, i bambini sotto i 6 anni non sono ammessi. È inoltre necessario indossare scarpe adatte, che non stringano le caviglie (niente tacchi o infradito)!

Espanol :

El tradicional merendero situado entre las torres de la catedral abre sus puertas un nuevo año

Siguiendo a su guía, subirá los numerosos escalones que conducen a las mesas de la noche, descubrirá la belleza de la ciudad desde lo alto y escuchará alguna fabulosa historia local.

La velada se completará con platos y bebidas locales. Las risas, el intercambio y la buena convivencia estarán en el menú

Es necesario reservar en la tienda de la catedral, a la entrada del monumento, o por teléfono las reservas son posibles a partir del 24 de junio.

Las plazas están limitadas a 15 personas.

Por razones de seguridad, no se admiten niños menores de 6 años. También es necesario llevar calzado adecuado que se ajuste a los tobillos (no tacones ni chanclas)

