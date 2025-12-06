Casse-Croute du Distillateur Le Champ des Vignes Famille Mossion Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Casse-Croute du Distillateur

Le Champ des Vignes Famille Mossion 58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte uniquement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

Date(s) :

2025-12-06

On se retrouve dès 9h au Domaine Le Champ des Vignes pour un moment de convivialité et de partage au cœur de la distillerie.

.

Le Champ des Vignes Famille Mossion 58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Join us at 9am at Domaine Le Champ des Vignes for a moment of conviviality and sharing at the heart of the distillery.

German :

Wir treffen uns ab 9 Uhr auf der Domaine Le Champ des Vignes, um einen Moment der Geselligkeit und des Austauschs im Herzen der Destillerie zu erleben.

Italiano :

Unitevi a noi alle 9 del mattino presso il Domaine Le Champ des Vignes per un momento di convivialità e condivisione nel cuore della distilleria.

Espanol :

Únase a nosotros a las 9 de la mañana en el Domaine Le Champ des Vignes para un momento de convivencia y compartir en el corazón de la destilería.

L’événement Casse-Croute du Distillateur Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2025-10-31 par Royan Atlantique