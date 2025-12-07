Casse-Croûte La Ficelle à L’Usine L’Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule

Casse-Croûte La Ficelle à L’Usine

L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Célébrez la sortie de la Ficelle 2024 ! Profitez d’un Casse-Croûte gourmand (Saucisson vigneron, pommes de terre, dessert) avec un verre de Ficelle ou Blanc premier, et possibilité de Bowling. Réservation obligatoire.

L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 38 83 lusine03500@yahoo.com

English :

Celebrate the release of Ficelle 2024! Enjoy a gourmet Casse-Croûte (Saucisson vigneron, potatoes, dessert) with a glass of Ficelle or Blanc premier, and bowling. Reservations required.

German :

Feiern Sie die Veröffentlichung der Ficelle 2024! Genießen Sie einen Gourmet-Imbiss (Winzerwurst, Kartoffeln, Dessert) mit einem Glas Ficelle oder Blanc Premier, und die Möglichkeit zum Bowling. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Festeggiate l’uscita di Ficelle 2024! Gustate uno spuntino gourmet (Saucisson vigneron, patate, dessert) con un bicchiere di Ficelle o Blanc premier e il bowling. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡Celebre el lanzamiento de Ficelle 2024! Disfrute de un aperitivo gourmet (Saucisson vigneron, patatas, postre) con una copa de Ficelle o Blanc premier, y bolos. Reserva obligatoria.

