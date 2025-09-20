Casse-croûte occitano-catalan Mairie de Maury Maury

Gratuit.

Pour les journées européennes du patrimoine, samedi 20 septembre de 10h à midi au rez-de-chaussée de la mairie, la bibliothèque propose de se retrouver pour discuter, écouter, lire et casse-croûter!

DISCUTER

Dans un premier temps en écho avec le thème 2025 qui met en lumière « les réalisations artistiques et techniques de l’architecture », on s’interrogera: Pays cathare ET/OU forteresses royales ? En évoquant Bernat Tallaferro -Bernat I de Besalú, Xacbert de Barbaira, Pierre de Fenouillet, les seigneurs du Vivier, la Roca de buc, le traité de Corbeil Barcelone… nous éclairerons l’histoire du Fenouillèdes. Des étapes indispensables pour comprendre aussi que pays cathare et forteresses royales du Languedoc sont les deux faces soudées et antinomiques de notre réalité historique.

ECOUTER

Avec Médiazique, la bibliothèque fait tout sa place à la musique et au son. Dans cet objectif, les oreilles seront grandes ouvertes pour deux projets de podcasts.

Paroles Vives, disponible sur le site de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 66 est celui de Wilfreid Delahaie venu à Maury capter les mémoires du village.

Puis avec Histoires d’anciennes, la journaliste Marie Crabié avec autant de cœur que de professionnalisme « a eu la très bonne idée d’aller interroger sa grand-mère et ses voisines. Logement, tâches ménagères, traditions : panorama d’une traversée du 20e siècle racontée par Renée, Colette, Thérèse et Odile. » Un podcast en ligne pour comprendre comment est-ce que l’on vivait avant…, promu sur France Inter et Télérama.

LIRE

Avec la lecture de NIHIL et CONSOLAMENTUM, Bâtons et poèmes cathares de Serge Pey, les traces du passé seront activer en français et en occitan.

CASSE-CROÛTER

À l’orée de la fin des vendanges, pain, vins et salaisons seront partagés pour couronner cette fin de matinée.

bibli@maury66.fr & 06 18 73 26 11

Mairie de Maury Place de la mairie, 6460 Maury Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie

