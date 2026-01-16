CASSE CROUTE VIGNERON Aniane

CASSE CROUTE VIGNERON

220 Chemin des Conquêtes Aniane Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28

Entre amis et/ou en famille découvrez le monde du vin de façon ludique et conviviale. Au programme: présentation du Domaine, visite guidée de la cave et du chai et dégustation de l’ensemble des vins du domaine accompagnée de produits du Terroir ( fromages, charcuteries, tapenade…) Animation sur réservation.

220 Chemin des Conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr

English :

With friends and/or family, discover the world of wine in a fun and friendly way. On the program: presentation of the Domain, guided tour of the cellar and the winery and tasting of all the wines of the domain accompanied by local products (cheeses, cold cuts, tapenade?) Animation on reservation.

