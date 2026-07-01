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Casse du siècle au Liban, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

mardi 28 juillet 2026 · Bibliothèque l'Alcazar · Marseille

Casse du siècle au Liban, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce, 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Casse du siècle au Liban Mardi 28 juillet, 17h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T17:30:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T17:30:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00

Projection du documentaire « Casse du siècle au Liban », de Sylvain Lepetit, Miyuki Droz Arakami et Sébastien Séga (France, 2024, 1h34 min) qui relate les freins politiques à lutter contre la corruption endémique qui mine le développement économique du Liban.
En collaboration avec le CMCA-Primed

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projection du documentaire « Casse du siècle au Liban », de Sylvain Lepetit, Miyuki Droz Arakami et Sébastien Séga (France, 2024, 1h34 min) qui relate les freins politiques à lutter contre la endémique…

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth

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