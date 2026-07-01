Casse du siècle au Liban, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille
mardi 28 juillet 2026 · Bibliothèque l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Casse du siècle au Liban Mardi 28 juillet, 17h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T17:30:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T17:30:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00
Projection du documentaire « Casse du siècle au Liban », de Sylvain Lepetit, Miyuki Droz Arakami et Sébastien Séga (France, 2024, 1h34 min) qui relate les freins politiques à lutter contre la corruption endémique qui mine le développement économique du Liban.
En collaboration avec le CMCA-Primed
Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projection du documentaire « Casse du siècle au Liban », de Sylvain Lepetit, Miyuki Droz Arakami et Sébastien Séga (France, 2024, 1h34 min) qui relate les freins politiques à lutter contre la endémique…
©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth
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