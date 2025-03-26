CASSE NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

CASSE NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE Début : 2026-01-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Venez redécouvrir la magie de Noël en 2025 et 2026, avec le chef d’œuvre classique Casse-Noisette ! Durée de la représentation : 2h10, dont un entracte.Découvrez « Casse-Noisette » : Le Ballet et Orchestre Classique En tournée durant la saison 2025-2026Revivez la magie de Noël avec « Casse-Noisette », le célèbre ballet sur la musique de Tchaïkovski et d’après le libretto de Marius Petipa (récit d’E.Hoffmann). Cette production originale de Franceconcert est l’événement incontournable des fêtes de fin d’année 2025 et 2026. Dans cette merveilleuse histoire, suivez Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison. Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique. Le ballet composé en deux actes, a été présenté pour la première fois en décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, il reste l’un des ballets les plus joués au monde, grâce à sa musique envoûtante et à ses chorégraphies magiques. Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands ! Réservez vos places dès maintenant et laissez-vous emporter par la beauté de ce conte éternel, idéal pour célébrer la période de Noël.

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37