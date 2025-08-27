Casse-Noisette – Ballet et orchestre Cité des Congrès Nantes

Casse-Noisette – Ballet et orchestre Cité des Congrès Nantes samedi 7 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 16:00 – 18:10

Gratuit : non 25 € à 69 € 25 € à 69 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/casse-noisette.html Tout public, En famille, Jeune Public

Ballet et orchestre classique – Production originale de Franceconcert Revivez la magie de Noël avec « Casse-Noisette », le célèbre ballet sur la musique de Tchaïkovski et d’après le libretto de Marius Petipa (récit d’E.Hoffmann).Dans cette merveilleuse histoire, suivez Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison. Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique. Un spectacle qui émerveillera les petits (à partir de 5 ans) et fascinera les grands ! Durée : 2h10 dont un entracte de 20 min. Représentations dans le grand auditorium :samedi 7 février 2026 à 16h et à 20hdimanche 8 février 2026 à 14h et à 18h

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/casse-noisette.html