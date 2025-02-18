Casse-Noisette Ballet et orchestre classique Brest Arena Brest

Casse-Noisette Ballet et orchestre classique

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Revivez la magie de Noël avec le célèbre baller sur la musique de Tchaïkovski et d’après le libretto de Marius Petipa (récit d’E. Hoffmann).

Dans cette merveilleuse histoire, suivez Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison. Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique.

Le ballet composé en deux actes, a été présenté pour la première fois en décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, il reste l’un des ballets les plus joués au monde, grâce à sa musique envoûtant et à ses chorégraphies magiques.

Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands !

Informations pratiques

Durée 2h10 avec entracte.

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram).

Le début du spectacle est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

