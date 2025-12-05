Casse-Noisette Ballet & Orchestre Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Casse-Noisette Ballet & Orchestre

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 45 EUR

France Concert est fier de présenter Casse-Noisette, Le Ballet et L’Orchestre dans une nouvelle production originale. Faites l’expérience de cet incontournable du ballet en 2025 !

English : The Nutcracker, The Ballet and The Orchestra

Come and discover The Nutcracker, The Ballet and The Orchestra in a new original production. Experience this ballet staple in 2025!

German :

France Concert ist stolz darauf, Der Nussknacker, das Ballett und das Orchester in einer neuen Originalproduktion zu präsentieren. Erleben Sie dieses unumgängliche Ballett im Jahr 2025!

Italiano :

France Concert è orgogliosa di presentare Lo Schiaccianoci, il balletto e l’orchestra in una nuova produzione originale. Provate questo capolavoro del balletto nel 2025!

Espanol :

France Concert se enorgullece de presentar El Cascanueces, el ballet y la orquesta en una nueva producción original. Disfrute de este clásico del ballet en 2025

