Casse Noisette Bourges

Casse Noisette

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Plongez dans la magie intemporelle de Casse-Noisette, chef-d’oeuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski créé en 1892, inspiré du célèbre conte d’Hoffmann “Casse-Noisette et le Roi des Souris”.

Sous les lumières du réveillon de Noël, la jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de soldat. À minuit, le rêve commence jouets, flocons et fées s’animent, emportant Clara dans un monde féérique où son casse-noisette devient un héros.

À la croisée de l’enfance et du fantastique, Casse-Noisette mêle merveille, tension et poésie. Cette oeuvre a marqué un tournant dans l’histoire de la danse et ouvert la voie aux grands ballets russes du XXe siècle.

Le Sofia City Ballet, avec ses 22 danseurs virtuoses, en propose une version somptueuse, fidèle à l’esprit du conte et à la tradition classique, portée par une grande exigence artistique.

Un voyage féérique pour petits et grands, à vivre en famille pendant les fêtes. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60

English :

Immerse yourself in the timeless magic of The Nutcracker, Tchaikovsky?s 1892 masterpiece based on Hoffmann?s famous fairy tale The Nutcracker and the Mouse King.

German :

Tauchen Sie ein in die zeitlose Magie von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Meisterwerk Der Nussknacker , das 1892 uraufgeführt wurde und auf Hoffmanns berühmtem Märchen Der Nussknacker und der Mäusekönig basiert.

Italiano :

Immergetevi nella magia senza tempo de Lo Schiaccianoci, il capolavoro di Čajkovskij del 1892 basato sulla famosa fiaba di Hoffmann Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi.

Espanol :

Sumérjase en la magia intemporal de El Cascanueces, la obra maestra de Tchaikovsky de 1892 basada en el famoso cuento de hadas de Hoffmann El Cascanueces y el Rey de los Ratones.

L’événement Casse Noisette Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par BERRY