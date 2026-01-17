Casse-Noisette Châteaudun
Casse-Noisette Châteaudun mardi 10 février 2026.
Casse-Noisette
Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 19:00:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Création numérique et chorégraphique. Spectacle d’Elsa Bontemple.
Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr
English :
Digital and choreographic creation. Performance by Elsa Bontemple.
L’événement Casse-Noisette Châteaudun a été mis à jour le 2026-01-17 par OT GRAND CHATEAUDUN