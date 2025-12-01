Casse-Noisette Ciné Ballet Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

Casse-Noisette Ciné Ballet

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 20:15:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Retransmission en direct du Royal Opera House de Londres

English :

Live broadcast from London’s Royal Opera House

German :

Live-Übertragung aus dem Royal Opera House in London

Italiano :

Trasmissione in diretta dalla Royal Opera House di Londra

Espanol :

Retransmisión en directo desde la Royal Opera House de Londres

