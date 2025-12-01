Casse-Noisette Ciné Ballet Cinéma Familia de Jonzac Jonzac
Casse-Noisette Ciné Ballet
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-12-10 20:15:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Retransmission en direct du Royal Opera House de Londres
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45
English :
Live broadcast from London’s Royal Opera House
German :
Live-Übertragung aus dem Royal Opera House in London
Italiano :
Trasmissione in diretta dalla Royal Opera House di Londra
Espanol :
Retransmisión en directo desde la Royal Opera House de Londres
