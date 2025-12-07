Casse-noisette Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
Casse-noisette Les Allos Théâtre de Cluses Cluses dimanche 7 décembre 2025.
Casse-noisette
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 49.5 – 49.5 – 49.5 EUR
Début : Vendredi 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Plongez dans la magie intemporelle de Casse-Noisette, chef d’œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski crée en 1892, inspiré du célèbre conte d’Hoffmann Casse-Noisette et le Roi des Souris .
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
English : The Nutcracker
Immerse yourself in the timeless magic of The Nutcracker, Tchaikovsky’s masterpiece created in 1892, inspired by Hoffmann’s famous tale « The Nutcracker and the Mouse King ».
German :
Tauchen Sie ein in die zeitlose Magie von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Meisterwerk « Der Nussknacker » aus dem Jahr 1892, das auf Hoffmanns berühmtem Märchen « Der Nussknacker und der Mäusekönig » basiert.
Italiano :
Immergetevi nella magia senza tempo de Lo Schiaccianoci, il capolavoro di Čajkovskij creato nel 1892 e ispirato alla famosa fiaba di Hoffmann Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi.
Espanol :
Sumérjase en la magia intemporal de El Cascanueces, la obra maestra de Tchaikovsky creada en 1892 e inspirada en el famoso cuento de hadas de Hoffmann El Cascanueces y el Rey de los Ratones.
