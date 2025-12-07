Casse-noisette Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Casse-noisette

Les Allos Théâtre de Cluses
14 Place des Allobroges
Cluses
Haute-Savoie

Tarif : 49.5 – 49.5 – 49.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Plongez dans la magie intemporelle de Casse-Noisette, chef d’œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski crée en 1892, inspiré du célèbre conte d’Hoffmann Casse-Noisette et le Roi des Souris .

+33 4 50 98 97 45
adminallobroges@cluses.fr

English : The Nutcracker

Immerse yourself in the timeless magic of The Nutcracker, Tchaikovsky’s masterpiece created in 1892, inspired by Hoffmann’s famous tale « The Nutcracker and the Mouse King ».

German :

Tauchen Sie ein in die zeitlose Magie von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Meisterwerk « Der Nussknacker » aus dem Jahr 1892, das auf Hoffmanns berühmtem Märchen « Der Nussknacker und der Mäusekönig » basiert.

Italiano :

Immergetevi nella magia senza tempo de Lo Schiaccianoci, il capolavoro di Čajkovskij creato nel 1892 e ispirato alla famosa fiaba di Hoffmann Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi.

Espanol :

Sumérjase en la magia intemporal de El Cascanueces, la obra maestra de Tchaikovsky creada en 1892 e inspirada en el famoso cuento de hadas de Hoffmann El Cascanueces y el Rey de los Ratones.

