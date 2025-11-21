Casse-noisette de Blanca Li THEATRE L’HERMINE Saint-Malo

Casse-noisette de Blanca Li

THEATRE L'HERMINE Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Un incontournable du répertoire classique, revisité par la célèbre chorégraphe

Blanca Li propose une version hip- hop et moderne de Casse-Noisette , conte merveilleux porté par l’inoubliable musique de Tchaïkovski.

Un Casse-noisette élégant et magique ! .

+33 2 99 81 62 61

