Casse-noisette de Blanca Li THEATRE L’HERMINE Saint-Malo
Casse-noisette de Blanca Li THEATRE L’HERMINE Saint-Malo vendredi 21 novembre 2025.
Casse-noisette de Blanca Li
THEATRE L’HERMINE Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Un incontournable du répertoire classique, revisité par la célèbre chorégraphe
Blanca Li propose une version hip- hop et moderne de Casse-Noisette , conte merveilleux porté par l’inoubliable musique de Tchaïkovski.
Un Casse-noisette élégant et magique ! .
THEATRE L’HERMINE Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Casse-noisette de Blanca Li Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel