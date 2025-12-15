Casse-Noisette et kamishibaï Centre d’art de la photographie Bergerac
Casse-Noisette et kamishibaï Centre d’art de la photographie Bergerac mercredi 17 décembre 2025.
Casse-Noisette et kamishibaï
Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Casse-Noisette et kamishibaï pour enfants dès 3 ans durée de l’atelier 2h
Gratuit sur réservation .
Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13
English :
L’événement Casse-Noisette et kamishibaï Bergerac a été mis à jour le 2025-12-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides