CASSE-NOISETTE – LE CEPAC SILO Marseille

CASSE-NOISETTE Début : 2026-01-26 à 20:00. Tarif : – euros.

FRANCE TOURNEE PRESENTE :CASSE -NOISETTEBallet en deux actes.Un conte de Noël. CASSE-NOISETTE présente un récit enchanteur qui éveille notre imagination, nous emmenant au royaume de la fantaisie.Un rêve de Noël avec des poupées animées, des créatures maléfiques et un héros improbable : le Prince Casse-Noisette.Rempli de romance et de fantaisie, le chef-d’œuvre CASSE-NOISETTE exalte la capacité des enfants à rêver et l’authenticité de leurs sentiments – le premier amour de Clara.CASSE-NOISETTE perpétue le génie de Tchaïkovski avec le célèbre Opus 71, riche de mélodies remarquables telles que la Danse de la Fée Dragée et La Valse des Fleurs.Marius Petipa a révélé son originalité et sa créativité dans le développement chorégraphique de ce chef-d’œuvre intemporel, qui continue d’être l’un des spectacles les plus joués de tous les temps, notamment à la période de Noël.Une production classique avec des éléments de scénographie incroyablement réalistes, des costumes époustouflants, des accessoires finement conçus et une gamme de mélodies enchanteresses qui composent ce grand chef-d’œuvre du ballet classique.Une distribution internationale d’artistes de neuf nationalités se donne corps et âme à cette production classique brillante et irrésistible. Une expérience incontournable et mémorable. Un spectacle unique qui restera dans la mémoire du public.Billets en vente maintenant !Musique PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI Livret MARIUS PETIPA d’après la nouvelle de E. TA HOFFMANN Chorégraphie MARIUS PETIPA et LEV IVANOV Scénographie et costumes CLASSIC STAGE Durée 120 minutes avec 20 minutes d’intervalle

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13