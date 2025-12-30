CASSE-NOISETTE LE CEPAC SILO Marseille

CASSE-NOISETTE Début : 2026-11-29 à 17:30. Tarif : – euros.

ARG PROJECT PRESENTE : Casse-noisette – BalletMusique :Piotr TchaïkovskiLivret :MariusPetipaselonlecontedeHoffmannChorégraphie :MariusPetipaLeballetmagique« Casse-noisette »faitsonentréetraditionnellesurscèneenhiver.C’est unvéritablechefd’œuvremusicaletchorégraphique !LesoirdeNoël,lapetiteMarie reçoitdesononcleuncasse-noisette.Lanuit, lesjouetscommencentàs’animer,àbouger,lapetitefilleestentrainéedansuntourbillond’aventuresextraordinaires.LamagiedeNoël,lescostumesmagnifiques,leschorégraphiesvariées,unevéritableatmosphèredesfêtesfontdeCasse-noisetteunspectaclepourtoutelafamille.Unmerveilleuxballet,unesymphoniede beautéetdegrâce !VenezdécouvrircecontedeféeaveclamusiquesublimedePiotrTchaïkovski.Avoirabsolument !

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13