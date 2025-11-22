CASSE NOISETTE LE MUSICAL ! – THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris

CASSE NOISETTE LE MUSICAL ! Début : 2025-11-22 à 16:00. Tarif : – euros.

CASSE NOISETTE LE MUSICAL ! Spectacle conseillé pour les enfants à partir de 3 ans.Entrez dans la magie de Noël avec Casse Noisette le Musical, la nouvelle création du Théâtre La Boussole!Entre tradition et modernité, ce conte musical retranscrit l’histoire du ballet mythique et ses mélodies merveilleuses , revisitées et chantées afin qu’elles soient compréhensibles par tous.Le soir de Noël, Clara reçoit en cadeau de la part de son oncle le magicien Drosselmeyer un mystérieux Casse Noisette.Le rêve peut alors commencer !Dans un monde enchanteur, Clara partira à la rencontre de personnages fantastiques comme le Roi des Souris, la Fée Dragée et son Royaume de friandises, le Roi Bonbon ou la Mère Meringue…Un moment inoubliable et féérique à partager en famille!Auteur : Maud DelmarMise en scène : Timothy MeyersDistribution : Marion Cador, Iona Cartier, Rémy Corrette, Sebastiao SaramagoSpectacle musicalDurée du spectacle : 70 minutesAttention : Les enfants de moins de 12 mois ne peuvent assister au spectacle. Le samedi et le dimanche : 18hDu Lundi au dimanche pendant les vacances scolaires : 18h

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris 75