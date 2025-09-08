Casse noisette Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Casse noisette Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement lundi 26 janvier 2026.

Casse noisette

Lundi 26 janvier 2026 de 20h à 22h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 46 EUR

Début : 2026-01-26 20:00:00

fin : 2026-01-26 22:00:00

2026-01-26

Ballet en deux actes.



Un conte de Noël. CASSE-NOISETTE présente un récit enchanteur qui éveille notre imagination, nous emmenant au royaume de la fantaisie.

Un rêve de Noël avec des poupées animées, des créatures maléfiques et un héros improbable le Prince Casse-Noisette.



Rempli de romance et de fantaisie, le chef-d’œuvre CASSE-NOISETTE exalte la capacité des enfants à rêver et l’authenticité de leurs sentiments le premier amour de Clara.

CASSE-NOISETTE perpétue le génie de Tchaïkovski avec le célèbre Opus 71, riche de mélodies remarquables telles que la Danse de la Fée Dragée et La Valse des Fleurs.



Marius Petipa a révélé son originalité et sa créativité dans le développement chorégraphique de ce chef-d’œuvre intemporel, qui continue d’être l’un des spectacles les plus joués de tous les temps, notamment à la période de Noël.



Une production classique avec des éléments de scénographie incroyablement réalistes, des costumes époustouflants, des accessoires finement conçus et une gamme de mélodies enchanteresses qui composent ce grand chef-d’œuvre du ballet classique.



Une distribution internationale d’artistes de neuf nationalités se donne corps et âme à cette production classique brillante et irrésistible. Une expérience incontournable et mémorable. Un spectacle unique qui restera dans la mémoire du public.



Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski | Livret Marius Petipa d’après la nouvelle de E. TA HOFFMANN | Chorégraphie Marius Petipa et Lev Ivanov | Scénographie et costumes CLASSIC STAGE | Durée 120 minutes avec 20 minutes d’entracte



Concert sans orchestre live



FRANCE TOURNEE PRESENTE CE SPECTACLE .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Ballet in two acts.



A Christmas tale. CASSE-NOISETTE presents an enchanting tale that awakens our imagination, taking us into the realm of fantasy.

German :

Ballett in zwei Akten.



Eine Weihnachtsgeschichte. CASSE-NOISETTE präsentiert eine zauberhafte Geschichte, die unsere Fantasie anregt und uns in das Reich der Phantasie entführt.

Italiano :

Balletto in due atti.



Un racconto di Natale. CASSE-NOISETTE presenta un racconto incantevole che risveglia la nostra immaginazione, portandoci nel regno della fantasia.

Espanol :

Ballet en dos actos.



Un cuento de Navidad. CASSE-NOISETTE presenta un cuento encantador que despierta nuestra imaginación, llevándonos al reino de la fantasía.

