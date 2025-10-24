CASSE NOISETTE OU LE NOEL DE CLARA – LE SPOTLIGHT – LILLE Lille

LA NUIT DES JOUETS Début : 2025-12-23 à 10:30. Tarif : – euros.

C’est l’heure à laquelle, une fois par an, les jouets de Petit Jean prennent vie. Mais c’est un secret bien gardé, et notre petit héros ignore que ses jouets préférés vont prendre vie, car en principe, le petit garçon doit dormir à cette heure avancée de la nuit… A partir de 2.5 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE DEBUSSY 27 RUE JEAN JAURÈS 59170 Croix 59