CASSE NOISETTE OU LE NOEL DE CLARA – LE SPOTLIGHT – LILLE Lille mardi 23 décembre 2025.
LA NUIT DES JOUETS Début : 2025-12-23 à 10:30. Tarif : – euros.
C’est l’heure à laquelle, une fois par an, les jouets de Petit Jean prennent vie. Mais c’est un secret bien gardé, et notre petit héros ignore que ses jouets préférés vont prendre vie, car en principe, le petit garçon doit dormir à cette heure avancée de la nuit… A partir de 2.5 ans
SALLE DEBUSSY 27 RUE JEAN JAURÈS 59170 Croix 59