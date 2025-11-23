CASSE NOISETTE OU LE NOEL DE CLARA – LEGENDORIA Roost Warendin

CASSE NOISETTE OU LE NOEL DE CLARA Début : 2025-11-23 à 10:30.

C’est la veillée de Noël, les parents de Clara, riches bourgeois, donnent une fête. Les invités arrivent, Clara a hâte de participer à la soirée dansante. L’oncle Drosselmeyer, comme à chaque Noël, se présente avec des cadeaux pour chacun des enfants, cadeaux fabriqués de ses mains ; tout en bois, comme de coutume. Clara reçoit un Casse-noisette, curieux petit bonhomme et des soldats de bois sont déposés au pied du sapin pour Frédéric, le frère de Clara.La fête continue jusque tard dans la nuit., les adultes et les enfants dansent, dansent… Mais bientôt il est l’heure de rentrer, et chacun repart émerveillé de cette si jolie fête. Après le départ des invités, Clara qui veut être la première à recevoir ses cadeaux, s’endort dans le salon avec son nouveau jouet et c’est alors que le rêve commence. La reine des souris parvient jusqu’à Clara pour l’emmener au royaume des egouts.Soudain, les jouets s’animent. Les soldats de bois défendent la petite fille, et chaque jouet prend vie et participe à la bataille menée contre la reine des Souris.

LEGENDORIA FERME DU CHATEAU DE BERNICOURT 59286 Roost Warendin 59