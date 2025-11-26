CASSE-NOISETTE – PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper

CASSE-NOISETTE Début : 2025-11-26 à 00:00. Tarif : – euros.

INDIGO PRODUCTIONS PRESENTE : CASSE-NOISETTE« Casse-noisette »Ballet féeriqueMusique : Piotr TchaïkovskiLivret : Marius Petipa selon le conte de HoffmannChorégraphie : Marius PetipaLe ballet magique « Casse-noisette » fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver. C’est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et de grâce !Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski.A voir absolument !

PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29