Casse-Noisette – SALLE JEAN COCTEAU Clermont Ferrand

Casse-Noisette Début : 2025-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : CASSE-NOISETTECASSE-NOISETTEBallet en deux actesLe CASSE-NOISETTE, un récit charmant qui éveille notre imagination, nous envoyant dans le monde du fantastique.Un rêve de Noël avec des poupées animées, des créatures maléfiques et un héros improbable – le Prince Casse-Noisette. Rempli de romance et de fantaisie, CASSE-NOISETTE exalte la capacité des enfants à rêver et l’authenticité de leurs sentiments – le premier amour de Clara.Marius Petipa a révélé son originalité et sa créativité dans le développement chorégraphique de ce chef-d’œuvre intemporel, qui reste l’un des spectacles les plus représentés.Une production classique avec des décors réalistes d’une beauté époustouflante, des costumes aux détails somptueux confectionnés à la main et une distribution impeccable de solistes et du corps de ballet. Une grande production classique et irrésistible qui représente un moment mémorable de la saison. Un spectacle unique qui restera dans la mémoire du public. À ne pas manquer!THE NUTCRACKERBallet in two actsThe NUTCRACKER, a charming tale that awakens our imagination, sending us into the world of fantasy.A Christmas dream with animated dolls, evil creatures and an unlikely hero – the Nutcracker Prince. Filled with romance and fantasy, The Nutcracker exalts children’s ability to dream and the authenticity of their feelings – Clara’s first love.Marius Petipa revealed his originality and creativity in the choreographic development of this timeless masterpiece, which remains one of the most performed shows.A classic production with stunningly beautiful realistic sets, exquisitely detailed handcrafted costumes and an impeccable cast of soloists and the corps de ballet. A great classic and irresistible production that represents a memorable moment of the season. A unique show that will remain in the memory of the public. Don’t miss it!

SALLE JEAN COCTEAU RUE ABBÉ DE L’ÉPÉE 63000 Clermont Ferrand 63