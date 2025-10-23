Casse-Noisette Spectacle de danse Chartres

Casse-Noisette Spectacle de danse Chartres jeudi 23 octobre 2025.

Casse-Noisette Spectacle de danse

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – 69 EUR

Début : Mercredi 2025-10-23 20:00:00

2025-10-23

Découvrez la magie de Noël avec le chef d’œuvre atemporel de Tchaïkovski ! Une nouvelle mise en scène du célèbre ballet Casse-Noisette produite par Franceconcert. La jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme…

Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison. Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique. Le ballet composé en deux actes, a été présenté pour la première fois en décembre1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, il reste l’un des ballets les plus joués au monde, grâce à sa musique envoûtante et à ses chorégraphies magiques. Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands ! 25 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 29 37

