Casse-Noisette Spectacle de danse Chartres

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Début : Mercredi 2026-02-11 20:00:00

Découvrez la magie de Noël avec le chef d’œuvre atemporel de Tchaïkovski ! Une nouvelle mise en scène du célèbre ballet Casse-Noisette produite par Franceconcert. La jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme…

Au cours d’une nuit animée par une mystérieuse magie, les jouets, menés par Casse-Noisette, se livrent à une bataille acharnée contre les affreuses souris de la maison. Effrayée par les événements, Clara décide d’affronter ses peurs et se jette au combat, parvenant à sauver son cher Casse-Noisette. Celui-ci, ému par son courage et rempli de gratitude, se transforme en prince charmant et transporte Clara vers un royaume féérique. Ce spectacle sera interprété par le Ballet Académique de Naples et accompagné par l’Orchestre de Budapest. Durée 2h10 mn. .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 29 37

English :

Discover the magic of Christmas with Tchaikovsky?s timeless masterpiece! A new staging of the famous ballet « The Nutcracker » produced by Franceconcert. Young Clara receives the gift of a nutcracker in the shape of a little man…

German :

Entdecken Sie den Zauber der Weihnachtszeit mit Tschaikowskys zeitlosem Meisterwerk! Eine neue Inszenierung des berühmten Balletts « Der Nussknacker », produziert von Franceconcert. Die junge Clara erhält als Geschenk einen Nussknacker in Form eines kleinen Mannes…

Italiano :

Scoprite la magia del Natale con il capolavoro senza tempo di Tchaikovsky! Una nuova produzione del famoso balletto « Lo Schiaccianoci » prodotta da Franceconcert. La giovane Clara riceve in regalo uno schiaccianoci a forma di omino…

Espanol :

Descubra la magia de la Navidad con la obra maestra intemporal de Chaikovski Una nueva producción del famoso ballet « El Cascanueces » producida por Franceconcert. La joven Clara recibe como regalo un cascanueces con forma de hombrecito…

