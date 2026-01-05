Casse-Noisette Tchaïkovsky

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 11:00:00

fin : 2026-03-08 12:15:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-08

Durée 1h15, sans entracte

Plongez au cœur du conte originel de Casse-Noisette, ce chef-d’œuvre donné dans une version intimiste portée par la magie des mots et l’éclat de la musique.

À l’histoire merveilleuse narrée par Sophie Caritté répond une farandole de sucreries musicales qui sont dans toutes les mémoires la féérique Valse des Fleurs, la délicieuse Danse de la Fée Dragée, ou l’électrisant Tepak russe, réchauffent l’atmosphère. Un petit orchestre de onze

musiciens sert cette histoire légendaire avec éclat, offrant aux spectateurs une version rafraîchissante et inoubliable de l’une des plus grandes histoires de Noël.

– Séance Relax, dimanche 8 mars 11h .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Casse-Noisette Tchaïkovsky

L’événement Casse-Noisette Tchaïkovsky Rouen a été mis à jour le 2026-01-05 par Seine-Maritime Attractivité