CASSE-NOISETTE

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

2025-12-19 17:00:00

2025-12-31 18:50:00

2025-12-19 2025-12-26

Tout commence le soir de Noël dans le salon de la famille Stahlbaum. Grâce au cadeau de son oncle Drosselmeier, un casse-noisette, Clara entreprend un voyage dans des mondes oniriques.

Cet enchantement est porté par l’une des plus belles partitions de tout le répertoire, un des chefs-d’œuvre absolus de Tchaïkovski, d’une poésie et d’une fantaisie uniques. Laissez-vous emporter par la magie de ce ballet incomparable.

English :

It all begins on Christmas Eve in the Stahlbaum family living room. Thanks to her Uncle Drosselmeier’s gift of a nutcracker, Clara embarks on a journey into dream worlds.

German :

Alles beginnt am Weihnachtsabend im Wohnzimmer der Familie Stahlbaum. Dank des Geschenks ihres Onkels Drosselmeier, einem Nussknacker, begibt sich Clara auf eine Reise in Traumwelten.

Italiano :

Tutto inizia la vigilia di Natale nel salotto della famiglia Stahlbaum. Grazie al regalo dello zio Drosselmeier, uno schiaccianoci, Clara intraprende un viaggio nel mondo dei sogni.

Espanol :

Todo comienza en Nochebuena en el salón de la familia Stahlbaum. Gracias a un regalo de su tío Drosselmeier, un cascanueces, Clara se embarca en un viaje a mundos de ensueño.

