Casse-Noisette Troyes

Casse-Noisette

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 45 – 45 – 55 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Revivez la magie de Noël avec Casse-Noisette , le célèbre ballet sur la musique de Tchaïkovski et d’après le libretto de Marius Petipa (récit d’E.Hoffmann).



Dans cette merveilleuse histoire, suivez Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison. Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique.



Le ballet composé en deux actes, a été présenté pour la première fois en décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, il reste l’un des ballets les plus joués au monde, grâce à sa musique envoûtante et à ses chorégraphies magiques. Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands ! Réservez vos places dès maintenant et laissez-vous emporter par la beauté de ce conte éternel, idéal pour célébrer la période de Noël. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

