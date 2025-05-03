CASSE-NOISETTE – ZINGA ZANGA Beziers

CASSE-NOISETTE Début : 2026-01-20 à 20:00. Tarif : – euros.

AA ORGANISATION, EN ACCORD AVEC ACT ONE PRESENTS : CASSE NOISETTEPlongez dans la magie intemporelle de Casse-Noisette, chef-d’oeuvre de Piotr IlitchTchaïkovski créé en 1892, inspiré du célèbre conte d’Hoffmann “Casse-Noisette et le Roi desSouris”.Sous les lumières du réveillon de Noël, la jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette enforme de soldat. À minuit, le rêve commence : jouets, flocons et fées s’animent, emportant Claradans un monde féérique où son casse-noisette devient un héros.À la croisée de l’enfance et du fantastique, Casse-Noisette mêle merveille, tension et poésie.Cette oeuvre a marqué un tournant dans l’histoire de la danse et ouvert la voie aux grandsballets russes du XXe siècle.Le Sofia City Ballet, avec ses 22 danseurs virtuoses, en propose une version somptueuse,fidèle à l’esprit du conte et à la tradition classique, portée par une grande exigence artistique.Un voyage féérique pour petits et grands, à vivre en famille pendant les fêtes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34