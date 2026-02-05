Casse-tête de l’IA Generative Galerie du Zéro Déchet Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription : https://my.weezevent.com/le-casse-tete-de-lia-generative-2h Tous publics à partir de 16h

En 2h, venez découvrir les principes, enjeux, limites de l’IA Generative. Un atelier pour comprendre de manière ludique et collaborative le fonctionnement de l’Intelligence Artificielle Générative (IA Gen), ses risques et les bonnes pratiques à mettre en place au sein de l’organisation. Là où une liste de recommandations risque d’être peu consultée, le Casse-tête de l’IA transforme ces contenus en une expérience active et engageante. Cette séance proposera une exploration à la fois pratique, critique et collaborative des technologies d’intelligence artificielle générative, aujourd’hui au cœur des transformations numériques et des usages professionnels. Atelier imaginé par l’Université de Genève et propulsé par le Swiss Institute for Sustainable IT (ISIT-CH) et l’initiative IT4Future, et animé par Franck Pramotton, expert Numérique auprès du Shift Project. Franck intervient par ailleurs sur les projets de normes IA Soutenable de l’AFNOR et de l’Union Europeenne. Tout public à partir de 16 ans Proposé par l’association La Fresque du Numérique

Galerie du Zéro Déchet Centre-ville Nantes 44000

0608305596 https://my.weezevent.com/le-casse-tete-de-lia-generative-2h



Afficher la carte du lieu Galerie du Zéro Déchet et trouvez le meilleur itinéraire

