Casse-tête Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Casse-tête

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 19:50:00

Date(s) :

2026-01-30

Tout public

Théâtre Bascule

Du jeu théâtral sans parole, de la jongle et des tas d’éléments en kit à assembler. Un vrai casse-tête que ce truc ! Toi, tu n’as rien à faire, sauf à regarder les artistes défier les lois de la physique…

Un casse-tête géant avec des pièces éparpillées au sol. Des comédiens jongleurs qui éprouvent des difficultés à être ensemble. Ah, les relations humaines… une autre forme de casse-tête ! Ils ne seront pas trop de quatre pour trouver les solutions. Qu’est-ce qu’on peut en retenir ? Peut-être qu’on est plus intelligents à plusieurs ! .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 08 35 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Casse-tête

L’événement Casse-tête Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne