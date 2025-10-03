Cassez les Codes dans le BTP : Évènement & Rencontre! Agence RENNES OUEST Rennes

Cassez les Codes dans le BTP : Évènement & Rencontre! Agence RENNES OUEST Rennes vendredi 3 octobre 2025.

Cassez les Codes dans le BTP : Évènement & Rencontre! Agence RENNES OUEST Rennes Vendredi 3 octobre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Atelier Collaboratif – Recrutement sans préjugés ! Jeunes, séniors et si on cassait les codes ? Participez à un atelier sur la vision du recrutement intergénérationnel dans le secteur du bâtiment….

Atelier Collaboratif – Recrutement sans préjugés ! Jeunes, séniors et si on cassait les codes ? Participez à un atelier sur la vision du recrutement intergénérationnel dans le secteur du bâtiment. Venez échanger avec des professionnels passionnés, découvrir leurs métiers et briser les idées reçues sur le recrutement. Vous échangerez également sur les avantages à recruter un jeune et un sénior ! Un moment d’échange, d’ouverture et de sensibilisation pour construire ensemble un avenir professionnel plus inclusif !

Rendez-vous le 3 Octobre dans l’agence France Travail Rennes Ouest 167 route de Lorient 35000 RENNES de 9h à 12h pour une rencontre originale autour du secteur du BTP pour discuter recrutement , découvrir les secteurs d’entreprise et échanger avec des employeurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/490776

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine