Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine-PARCOURS DE VISITE « LA PHOTOGRAPHIE COMME TÉMOIGNAGE » Longeas Chassenon

Informations pratiques

Chassenon

Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine-PARCOURS DE VISITE « LA PHOTOGRAPHIE COMME TÉMOIGNAGE »

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’aide d’un livret et d’un parcours spécialement créé pour ce week-end, le public partira à la rencontre des premières fouilles de ce site qui a mis près de deux siècles à dévoiler tous ses secrets.

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Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

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English :

With the help of a booklet and a tour route designed specifically for this weekend, visitors will set out to explore the first excavations at this site, which took nearly two centuries to reveal all its secrets.

L’événement Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine-PARCOURS DE VISITE « LA PHOTOGRAPHIE COMME TÉMOIGNAGE » Chassenon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine