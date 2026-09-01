Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine-VISITE « À LA RECHERCHE DES MAÇONS DE CASSINOMAGUS » Longeas Chassenon

Informations pratiques

Chassenon

Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine-VISITE « À LA RECHERCHE DES MAÇONS DE CASSINOMAGUS »

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

bonnes chaussures impératives, casques fournis sur place, visite déconseillée aux enfants de moins de 8 ans et aux personnes présentant des difficultés de locomotion ou des problèmes de claustrophobie,

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Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

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English :

Sturdy shoes are required; helmets are provided on site. This tour is not recommended for children under 8 or for people with mobility issues or claustrophobia,

L’événement Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine-VISITE « À LA RECHERCHE DES MAÇONS DE CASSINOMAGUS » Chassenon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine