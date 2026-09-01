Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine -VISITE EN RÉALITÉ VIRTUELLE DU TEMPLE Longeas Chassenon
samedi 19 septembre 2026 · Longeas · Chassenon
Informations pratiques
Chassenon
Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine -VISITE EN RÉALITÉ VIRTUELLE DU TEMPLE
Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
entrée du site offerte, 10 personnes maximum
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Grâce à des casques de réalité virtuelle, Cassinomagus propose au public de découvrir le temple et le sanctuaire
« comme si vous y étiez ».
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Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
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English :
Thanks to virtual reality headsets, Cassinomagus invites visitors to explore the temple and sanctuary
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L’événement Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine -VISITE EN RÉALITÉ VIRTUELLE DU TEMPLE Chassenon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine
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