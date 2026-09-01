Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine -VISITE EN RÉALITÉ VIRTUELLE DU TEMPLE Longeas Chassenon

Informations pratiques

Chassenon

Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine -VISITE EN RÉALITÉ VIRTUELLE DU TEMPLE

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

entrée du site offerte, 10 personnes maximum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Grâce à des casques de réalité virtuelle, Cassinomagus propose au public de découvrir le temple et le sanctuaire

« comme si vous y étiez ».

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Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

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English :

Thanks to virtual reality headsets, Cassinomagus invites visitors to explore the temple and sanctuary

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L’événement Cassinomagus – Journées Européennes du Patrimoine -VISITE EN RÉALITÉ VIRTUELLE DU TEMPLE Chassenon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine