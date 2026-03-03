Cassinomagus le Printemps de Cérès Chassenon

Cassinomagus le Printemps de Cérès

longeas Chassenon Charente

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Durant les vacances de printemps des trois zones scolaires, venez découvrir le nouveau sentier enchanté. Des questions dans les thermes guidées par la déesse romaine Cérès !

longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English : Cassinomagus Springtime of Ceres

During the spring holidays of the three school zones, come and discover the new enchanted trail. Questions in the thermal baths guided by the Roman goddess Ceres!

