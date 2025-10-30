Cassinomagus Les journées Halloween Cassinomagus parc archéologique Chassenon
Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon Charente
Venez frissonner de peur chez Cassinomagus jeu d’enquête, visites fantomatiques, maquillage…
English :
Come and experience the thrill of fear at Cassinomagus: investigative games, ghostly visits, face painting…
German :
Lassen Sie sich bei Cassinomagus vor Angst erschaudern: Ermittlungsspiel, Geistertouren, Schminken…
Italiano :
Venite a provare il brivido della paura a Cassinomagus: un gioco di investigazione, visite di fantasmi, face painting…
Espanol :
Venga a vivir la emoción del miedo en Cassinomagus: un juego de investigación, visitas fantasmales, pintura de caras…
