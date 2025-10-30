Cassinomagus Sueurs froides aux thermes Cassinomagus parc archéologique Chassenon
Cassinomagus parc archéologique 11 route Longeas Chassenon Charente
Tarif : 5.5 EUR
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-11-01 15:30:00
2025-10-30
Jeu d’enquête grandeur nature. (à partir de 10 ans / sur réservation)
Cassinomagus parc archéologique 11 route Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
Life-size investigation game. (ages 10 and up / booking required)
German :
Spiel zur Ermittlung in Lebensgröße. (ab 10 Jahren / mit Reservierung)
Italiano :
Gioco investigativo a grandezza naturale. (a partire da 10 anni / prenotazione obbligatoria)
Espanol :
Juego de investigación a tamaño real. (a partir de 10 años / previa reserva)
