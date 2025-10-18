Cassinomagus Visite en famille Cassinomagus Parc Archéologique Chassenon
Cassinomagus Parc Archéologique 11, route de longeas Chassenon Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 16:00:00
fin : 2025-10-30 16:45:00
Date(s) :
2025-10-18
Une visite familiale au cœur des thermes de Cassinomagus !
Cassinomagus Parc Archéologique 11, route de longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
A family visit to the Cassinomagus thermal baths!
German :
Ein Familienbesuch in den Thermen von Cassinomagus!
Italiano :
Una visita in famiglia alle terme di Cassinomagus!
Espanol :
¡Una visita en familia a las termas de Cassinomagus!
L’événement Cassinomagus Visite en famille Chassenon a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine