Cassinomagus Visite guidée des thermes Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon Charente

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : Lundi 2025-04-05 15:30:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-04-05 2025-04-19 2025-04-22 2025-04-24 2025-04-25 2025-05-07 2025-05-14 2025-06-04 2025-06-11 2025-06-18 2025-07-05 2025-09-03 2025-09-24

Découvrez ou redécouvrez les thermes gallo-romains les plus monumentaux de France !

Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English :

Discover or rediscover France’s most monumental Gallo-Roman baths!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie die monumentalsten gallo-römischen Thermen Frankreichs!

Italiano :

Scoprite o riscoprite le più monumentali terme gallo-romane di Francia!

Espanol :

Descubra o redescubra las termas galo-romanas más monumentales de Francia

