Cassinomagus Visite guidée des thermes Cassinomagus parc archéologique Chassenon
Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon Charente
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Début : Lundi 2025-04-05 15:30:00
fin : 2025-06-29 17:00:00
2025-04-05 2025-04-19 2025-04-22 2025-04-24 2025-04-25 2025-05-07 2025-05-14 2025-06-04 2025-06-11 2025-06-18 2025-07-05 2025-09-03 2025-09-24
Découvrez ou redécouvrez les thermes gallo-romains les plus monumentaux de France !
Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
Discover or rediscover France’s most monumental Gallo-Roman baths!
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie die monumentalsten gallo-römischen Thermen Frankreichs!
Italiano :
Scoprite o riscoprite le più monumentali terme gallo-romane di Francia!
Espanol :
Descubra o redescubra las termas galo-romanas más monumentales de Francia
