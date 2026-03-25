Cassinomagus Visite guidée des thermes Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Cassinomagus Visite guidée des thermes

Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon Charente

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Etudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-19 12:15:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-20

Découvrez ou redécouvrez les thermes gallo-romains les plus monumentaux de France !

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Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

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English : Cassinomagus Guided tour of the baths

Discover or rediscover France’s most munumental Gallo-roman baths!

L’événement Cassinomagus Visite guidée des thermes Chassenon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Charente Limousine