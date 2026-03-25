Cassinomagus Visite guidée des thermes Cassinomagus parc archéologique Chassenon
Cassinomagus Visite guidée des thermes Cassinomagus parc archéologique Chassenon samedi 4 avril 2026.
Cassinomagus Visite guidée des thermes
Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon Charente
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Tarif réduit
Etudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-19 12:15:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-20
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Cassinomagus parc archéologique 11, route de Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
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English : Cassinomagus Guided tour of the baths
Discover or rediscover France’s most munumental Gallo-roman baths!
L’événement Cassinomagus Visite guidée des thermes Chassenon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Charente Limousine
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