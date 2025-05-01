Cassinomagus visite guidée du temple avec casques de réalité virtuelle Longeas Chassenon
Cassinomagus visite guidée du temple avec casques de réalité virtuelle
Longeas Cassinomagus Chassenon Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Etudiants, personne en situation d’handicap, demandeur d’emploi
Début : Samedi 2025-05-01 11:00:00
fin : 2025-09-19 12:00:00
2025-05-01 2025-06-16 2025-07-05 2025-09-01 2025-09-22
Venez découvrir le temple disparu de Cassinomagus !
Longeas Cassinomagus Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
Come and discover the lost temple of Cassinomagus!
German :
Entdecken Sie den verschwundenen Tempel von Cassinomagus!
Italiano :
Venite a scoprire il tempio perduto di Cassinomagus!
Espanol :
¡Ven a descubrir el templo perdido de Cassinomagus!
