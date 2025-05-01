Cassinomagus visite guidée du temple avec casques de réalité virtuelle Longeas Chassenon

Cassinomagus visite guidée du temple avec casques de réalité virtuelle Longeas Chassenon jeudi 1 mai 2025.

Cassinomagus visite guidée du temple avec casques de réalité virtuelle

Longeas Cassinomagus Chassenon Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Etudiants, personne en situation d’handicap, demandeur d’emploi

Début : Samedi 2025-05-01 11:00:00

fin : 2025-09-19 12:00:00

2025-05-01 2025-06-16 2025-07-05 2025-09-01 2025-09-22

Venez découvrir le temple disparu de Cassinomagus !

Longeas Cassinomagus Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English :

Come and discover the lost temple of Cassinomagus!

German :

Entdecken Sie den verschwundenen Tempel von Cassinomagus!

Italiano :

Venite a scoprire il tempio perduto di Cassinomagus!

Espanol :

¡Ven a descubrir el templo perdido de Cassinomagus!

