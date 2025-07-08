Cassinomagus Visite guidée famille Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Cassinomagus Visite guidée famille

Cassinomagus parc archéologique 11 route Longeas Chassenon Charente

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

De 6 à 18 ans

Début : 2025-07-08 16:00:00

fin : 2025-10-29 16:45:00

2025-07-08 2025-10-18 2025-11-02

Suivez une Gallo-romaine à la découverte des thermes de Cassinomagus. Un vrai plongeon dans le passé à faire en famille !

Cassinomagus parc archéologique 11 route Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English :

Follow a Gallo-Roman to discover the Cassinomagus thermal baths. A real plunge into the past to do with your family!

German :

Folgen Sie einer Gallo-Römerin auf ihrer Entdeckungsreise durch die Thermen von Cassinomagus. Ein wahrer Tauchgang in die Vergangenheit, den Sie mit Ihrer Familie unternehmen können!

Italiano :

Seguite un gallo-romano alla scoperta delle terme di Cassinomagus. Un vero e proprio tuffo nel passato da fare in famiglia!

Espanol :

Siga a un galo-romano para descubrir las termas de Cassinomagus. ¡Una auténtica zambullida en el pasado para hacer en familia!

