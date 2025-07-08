Cassinomagus Visite guidée famille Cassinomagus parc archéologique Chassenon
Cassinomagus Visite guidée famille
Cassinomagus parc archéologique 11 route Longeas Chassenon Charente
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
De 6 à 18 ans
Début : 2025-07-08 16:00:00
fin : 2025-10-29 16:45:00
2025-07-08 2025-10-18 2025-11-02
Suivez une Gallo-romaine à la découverte des thermes de Cassinomagus. Un vrai plongeon dans le passé à faire en famille !
Cassinomagus parc archéologique 11 route Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
Follow a Gallo-Roman to discover the Cassinomagus thermal baths. A real plunge into the past to do with your family!
German :
Folgen Sie einer Gallo-Römerin auf ihrer Entdeckungsreise durch die Thermen von Cassinomagus. Ein wahrer Tauchgang in die Vergangenheit, den Sie mit Ihrer Familie unternehmen können!
Italiano :
Seguite un gallo-romano alla scoperta delle terme di Cassinomagus. Un vero e proprio tuffo nel passato da fare in famiglia!
Espanol :
Siga a un galo-romano para descubrir las termas de Cassinomagus. ¡Una auténtica zambullida en el pasado para hacer en familia!
